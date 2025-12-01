فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان خبر داد:
اخراج 42 هزار رأس دام غیرمجاز از مراتع استان مرکزی
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی گفت: در 8 ماهه نخست سال جاری بیش از 42 هزار و 150 رأس دام غیرمجاز از مراتع اسن استان اخراج شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکیپویا افزود: این تعداد رأس دام غیرمجاز به استناد تبصره یک قانون مربوط به چرای دام، به دلیل تعلیف بدون مجوز و یا عدم رعایت مفاد طرحهای تصویب و یا مفاد پروانههای چرای دام شامل ظرفیت، زمان ورود و خروج از مراتع، از سطح عرصههای طبیعی استان مرکزی اخراج شدند.
وی به تعداد پروندههای تخلفی که به دلیل چرای غیرمجاز دام در سال جاری تشکیل شده است اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 132 فقره پرونده تخلف در استان مرکزی تشکیل شده که به ترتیب بالاترین موارد چرای غیرمجاز مربوط به شهرستانهای زرندیه، ساوه و تفرش بوده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: از تمامی دوستداران طبیعت درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخرب در عرصههای طبیعی، موضوع را از طریق سامانه 1504 استانی جهت پیگیری، اطلاعرسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
سرهنگ ملکیپویا تصریح کرد: چرای بیرویه موجب از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک و در نتیجه ایجاد سیلابهای ویرانگر و ورود خسارات سنگین میشود. به همین دلیل کنترل دام و نظارت بر پروانههای چرا در دستور کار یگانهای حفاظت منابع طبیعی قرار دارد و با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.