خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان خبر داد:

اخراج 42 هزار رأس دام غیرمجاز از مراتع استان مرکزی

اخراج 42 هزار رأس دام غیرمجاز از مراتع استان مرکزی
کد خبر : 1721593
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی گفت: در 8 ماهه نخست سال جاری بیش از 42 هزار و 150 رأس دام غیرمجاز از مراتع اسن استان اخراج شده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکی‌پویا افزود: این تعداد رأس دام غیرمجاز به استناد تبصره یک قانون مربوط به چرای دام، به دلیل تعلیف بدون مجوز و یا عدم رعایت مفاد طرح‌های تصویب و یا مفاد پروانه‌های چرای دام شامل ظرفیت، زمان ورود و خروج از مراتع، از سطح عرصه‌های طبیعی استان مرکزی اخراج شدند.

وی به تعداد پرونده‌های تخلفی که به دلیل چرای غیرمجاز دام در سال جاری تشکیل شده است اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 132 فقره پرونده تخلف در استان مرکزی تشکیل شده که به ترتیب بالاترین موارد چرای غیرمجاز مربوط به شهرستان‌های زرندیه، ساوه و تفرش بوده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: از تمامی دوستداران طبیعت درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخرب در عرصه‌های طبیعی، موضوع را از طریق سامانه 1504 استانی جهت پیگیری، اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

سرهنگ  ملکی‌پویا تصریح کرد: چرای بی‌رویه موجب از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک و در نتیجه ایجاد سیلاب‌های ویرانگر و ورود خسارات سنگین می‌شود. به همین دلیل کنترل دام و نظارت بر پروانه‌های چرا در دستور کار یگان‌های حفاظت منابع طبیعی قرار دارد و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی