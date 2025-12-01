گذر تاریخی کمر زرین، ثبت ملی میشود
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب پرونده گذر تاریخی کمر زرین در شورای ثبت استان خبر داد و گفت: مقدمات ثبت ملی این گذر ارزشمند در حال نهایی شدن است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امیرکرم زاده با اعلام خبر تصویب پرونده گذر تاریخی کمر زرین در شورای ثبت استان گفت: یکی از قدیمی ترین محورهای تاریخی بافت مرکزی شهر اصفهان با تکمیل مستندات کارشناسی و تهیه پرونده ثبتی، مسیر ورود به فهرست آثار ملی کشور را طی میکند.
وی توضیح داد: کارشناسان میراث فرهنگی طی ماههای اخیر با بررسی میدانی، برداشت وضع موجود، مطالعه پیشینه تاریخی و ثبت تصویری و نقشهای، ارزشهای معماری و فرهنگی گذر کمر زرین را ثبت و تحلیل کردند و این مجموعه اکنون تمامی معیارهای لازم برای بررسی در شورای ثبت ملی را داراست.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: پس از بررسی پرونده در شورای ثبت استان و تأیید ارزشهای تاریخی این گذر، اسناد، نقشهها، گزارش کارشناسی و مستندات تاریخی برای ارسال به شورای ثبت ملی آماده شده است و فرآیند اداری ملی شدن آن آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از گذرهای قدیمی اصفهان بیان کرد: گذر کمر زرین نه تنها بخشی از مسیرهای ارتباطی سنتی اصفهان است بلکه در شکل گیری ساختار محلات تاریخی این محدوده نقش مهمی ایفا کرده و بقایای معماری و عناصر هویتی آن، ارزش حفاظت ملی دارد.
کرم زاده با تأکید بر اینکه ثبت ملی، ابزار مهمی برای صیانت از این محور تاریخی و جلوگیری از مداخلات ناصحیح شهری محسوب میشود، ادامه داد: با national شدن این گذر، ضوابط حفاظتی مشخص خواهد شد و برنامههای ساماندهی آن با نگاه تخصصی و با توجه به هویت تاریخی آن انجام میگیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تکمیل نهایی پرونده در وزارت میراث فرهنگی، گذر کمر زرین به زودی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد و زمینه حفظ، احیا و معرفی بیشتر این محور ارزشمند در سطح ملی فراهم شود.