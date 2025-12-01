معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس خبرداد؛
شیراز میزبان بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور می شود
معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس با اشاره به ظرفیتهای برجسته صنعتی این استان گفت: مجموعه نمایشگاههای تخصصی صنعت، ابزارآلات، برق، چوب و متالورژی در شیراز بهعنوان بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور، نقش محوری در توسعه متوازن، تقویت همکاری بخش خصوصی و دولتی و گسترش پیوند صنایع داخلی با بازارهای منطقهای ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، مجید کشاورز با اشاره به جایگاه برجسته فارس در اقتصاد جنوب کشور، برگزاری مجموعه نمایشگاههای تخصصی در حوزههای صنعت، ابزارآلات، برق، چوب و متالورژی را گامی هدفمند و هوشمندانه در مسیر توسعه متوازن صنعتی دانست.
به گفته وی، این رویداد علاوه بر معرفی توانمندیهای فنی و تولیدی کشور در جنوب ایران، پیوندی مؤثر میان بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد میکند و زمینه همافزایی در مسیر توسعه صنعتی ملی را فراهم میآورد.
معاون امور صنایع اداره کل صمت استان فارس با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه و همهجانبه پویاییهای اقتصادی در سطح منطقه گفت: تمرکز بر حوزههای تخصصی نمایشگاهها، پوشش کاملی از زنجیره ارزش صنعتی را شامل میشود؛ از مواد اولیه در حوزههای متالورژی و چوب گرفته تا زیرساختها و محصولات نهایی در بخشهای برق و ابزارآلات.
کشاورز با اشاره به نقش فارس بهعنوان محور اتصال صنعت ملی با بازارهای منطقهای اظهار داشت: فارس با برخورداری از زیرساختهای گسترده، نیروی انسانی متخصص و توان عملیاتی بالا، میتواند پیوندی مؤثر میان صنایع داخلی و بازارهای بینالمللی، بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا ایجاد کند.
وی افزود: نمایشگاههای تخصصی، جریان پایداری از انتقال دانش فنی، فرصتهای سرمایهگذاری و فناوریهای نوین را ایجاد خواهند کرد.
کشاورز بر مزیتهای مستقیم برگزاری این رویداد در مرکز استان نیز تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه فرصت مهمی برای نمایش توان شرکتهای تولیدی معتبر، توسعه شبکههای همکاری صنعتی، ارتقای بهرهوری تولید و تقویت برندهای بومی در سطح ملی به شمار میرود.
کشاورز با بیان اینکه اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس حمایت همهجانبهای از این برنامه دارد، اضافه کرد:این حمایت تنها شامل پشتیبانی مالی و لجستیکی نیست، بلکه تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوز برای شرکتکنندگان را نیز در بر میگیرد. چشمانداز ترسیمشده برای این رویداد، بر محور پایداری و صادراتمحوری استوار است.
وی در پایان افزود: این رویداد بهعنوان یک کاتالیزور، نقش محوری در تحقق اهداف توسعه صنعتی فارس و تکمیل نقشه راه صنعتی جنوب کشور ایفا خواهد کرد.