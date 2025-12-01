سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی فارس خبر داد:
برپایی نمایشگاه تخصصی حصیر بافی جنوب کشور از ۱۷ آذر در شهرستان مهر
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس گفت: همزمان با ایام سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اولین نمایشگاه تخصصی حصیر بافی جنوب کشور به عنوان یکی از بخشهای نهمین همایش سالانه ریحانهالنبی(س)با مشارکت ۶ استان جنوبی کشور برگزار شود.
به گزارش ایلنا، مجید سلیمی افزود: در این نمایشگاه که از هفدهم تا بیستم آذر ماه در شهرستان مهر فارس برگزار میشود، هنرمندان استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس به ارائه آثار خود خواهند پرداخت.
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس افزود: سواحل نیلگون خلیج فارس سرشار از نخلستانهای زیبا و پر نعمت هستند و حصیربافی نیز یکی از هنرهای استراتژیک و کهن است که از گذشته در این خطه رونق دارد. بنابر این برنامهریزیهای لازم برای برپایی یک رویداد با محوریت این هنر بومی انجام شد و این نمایشگاه تمام هنرمندان حصیر بافی جنوب کشور را گردهم میاورد و هنر آنان را به معرض عموم میگذاریم.
سلیمی گفت: این نمایشگاهها موضوعی تخصصی دارد اما بازدید برای عموم آزاد است و علاقهمندان میتوانند در این نمایشگاهها تمام ظرفیتهای حصیربافی را ببینند، حصیر بافی را آموزش ببینید، خاطره بیافرینند و همچنین هدایای ارزشمند تهیه کنند.