سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب شد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در حکمی بیژن مرادی را بعنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب کرد.

مرادی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری است و هم‌اکنون معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه و سرپرست شهرداری منطقه یک این شهر است.

شهردار مناطق یک، چهار، هشت و شش شهرداری کرمانشاه، مدیر عمران شهرداری کرمانشاه، شهردار ماهیدشت، معاون فنی و شهرسازی شهرداری اسلام‌آباد غرب و عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه از سوابق کاری بیژن مرادی است.

پیش از این نادر نوروزی شهردار کرمانشاه بود که چهارم مرداد از سمت خود استعفاء کرد و با رای اعضاء شورای شهر کرمانشاه، حمید اعتصام فر بعنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه انتخاب شد.

انتهای پیام/