سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری شد

سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری شد
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری از فعالیت سامانه بارشی در استان خبرداد.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی بارش باران، احتمال رعد و برق در ارتفاعات و بارش برف، وزش باد به نسبت شدید، رخداد پدیده مه، کاهش دید و دمای بیشینه و کمینه از پیامد‌های این سامانه است.

وی افزود: سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.

نوروزی بیان کرد: شدت بارش‌ها برای اواخر روز سه شنبه تا بعد از ظهر چهارشنبه  و روز جمعه می‌باشدکه طی روز جمعه گستردگی بارش‌ها بیشتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: شهرکرد و بلداجی با دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین نقاط استان ثبت شدند و سرخون با دمای ۲۱ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
