هشدار سطح زرد هواشناسی فارس برای روز چهارشنبه
ادارهکل هواشناسی استان فارس با صدور اطلاعیهای نسبت به وقوع ناپایداریهای جوی در بخشهای مختلف استان طی روزهای پیشِرو هشدار داد و از شهروندان خواست با توجه به پیامدهای احتمالی، اقدامات احتیاطی لازم را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ادارهکل هواشناسی فارس آمده است: برای چهارشنبه ۱۲ آذر بخشهایی از استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار میگیرد.
براساس این هشدار، بارش پراکنده برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، افزایش سرعت وزش باد، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در نواحی شمالی، غربی، جنوبغرب، جنوب و مرکزی استان پیشبینی میشود.
در این اطلاعیه احتمال آبگرفتگی نقطهای، افزایش حجم رواناب، لغزندگی جادهها، کاهش دید و ایجاد اختلال در مسیرهای ارتفاعات از جمله اثرات این شرایط جوی عنوان شده است.
هواشناسی فارس همچنین به پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی توصیه کرده است.