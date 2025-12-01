هشدار سطح زرد هواشناسی فارس برای روز چهارشنبه

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی فارس آمده است: برای چهارشنبه ۱۲ آذر بخش‌هایی از استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار می‌گیرد.

براساس این هشدار، بارش پراکنده برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، افزایش سرعت وزش باد، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در نواحی شمالی، غربی، جنوب‌غرب، جنوب و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

در این اطلاعیه احتمال آب‌گرفتگی نقطه‌ای، افزایش حجم رواناب، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و ایجاد اختلال در مسیرهای ارتفاعات از جمله اثرات این شرایط جوی عنوان شده است.

هواشناسی فارس همچنین به پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی توصیه کرده است.

