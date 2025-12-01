خبرگزاری کار ایران
هشدار سطح زرد هواشناسی فارس برای روز چهارشنبه

اداره‌کل هواشناسی استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع ناپایداری‌های جوی در بخش‌های مختلف استان طی روزهای پیش‌ِرو هشدار داد و از شهروندان خواست با توجه به پیامدهای احتمالی، اقدامات احتیاطی لازم را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی فارس آمده است:  برای چهارشنبه ۱۲ آذر  بخش‌هایی از استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار می‌گیرد.

براساس این هشدار، بارش پراکنده برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، افزایش سرعت وزش باد، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در نواحی شمالی، غربی، جنوب‌غرب، جنوب و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

در این اطلاعیه احتمال آب‌گرفتگی نقطه‌ای، افزایش حجم رواناب، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و ایجاد اختلال در مسیرهای ارتفاعات از جمله اثرات این شرایط جوی عنوان شده است.

هواشناسی فارس همچنین به پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی توصیه کرده است.

 

