آتش‌سوزی در جنگل‌های توسکستان گلستان

روابط‌عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: ظهر امروز حریق در محدوده باغ‌شاه توسکستان گزارش شد و بلافاصله نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به محل اعزام شدند.

به گزارش ایلنای گلستان، روابط‌عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری  گلستان گفت: نیروهای حاضر در منطقه در حال مهار حریق هستند و عملیات اطفای زمینی با استفاده از تجهیزات انفرادی و کمک نیروهای پشتیبانی ادامه دارد. 

روابط‌عمومی تأکید کرد: علت وقوع حریق در دست بررسی است و از شهروندان و گردشگران درخواست می‌شود از ورود به محدوده حادثه خودداری کرده و همکاری لازم را با نیروهای منابع طبیعی داشته باشند.

