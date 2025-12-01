به گزارش ایلنای گلستان، روابط‌عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: نیروهای حاضر در منطقه در حال مهار حریق هستند و عملیات اطفای زمینی با استفاده از تجهیزات انفرادی و کمک نیروهای پشتیبانی ادامه دارد.

روابط‌عمومی تأکید کرد: علت وقوع حریق در دست بررسی است و از شهروندان و گردشگران درخواست می‌شود از ورود به محدوده حادثه خودداری کرده و همکاری لازم را با نیروهای منابع طبیعی داشته باشند.

