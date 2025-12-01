تامین ۶۰۰ تن کود سوپر فسفات ساده برای کشت پاییزه در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، مجید محمدی گفت: محموله ۶۰۰ تنی کود شیمیایی سوپر فسفات ساده در انبارها موجود است و با هدف تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان و حمایت از تولید محصولات اساسی این محموله از دو کارخانه داخلی تأمین شده است.

وی افزود: این محموله بخشی از سیاست‌های حمایتی شرکت برای افزایش بهره‌وری اراضی و کاهش هزینه‌های تولید به شمار می‌رود. فرآیند تأمین و حمل کودهای یارانه‌ای فسفاته شامل سوپر فسفات تریپل و سوپر فسفات ساده همچنان ادامه دارد.

محمدی ویژگی کود سوپر فسفات ساده ۱۶ درصد را تأمین مؤثر فسفر، تقویت رشد ریشه و افزایش باردهی عنوان کرد و افزود: وجود گوگرد در این کود، با کاهش pH اطراف ریشه، کارایی سایر کودها را در خاک‌های قلیایی و آهکی استان افزایش می‌دهد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: این کود با بهبود خواص فیزیکی خاک، جذب عناصر غذایی دیگر را نیز تقویت می‌کند. با آغاز کشت پائیزه تاکنون بیش از ۳۷۰۰ تن انواع کود فسفاته در استان توزیع شده است.

