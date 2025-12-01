خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبرداد:

تامین ۶۰۰ تن کود سوپر فسفات ساده برای کشت پاییزه در گلستان

تامین ۶۰۰ تن کود سوپر فسفات ساده برای کشت پاییزه در گلستان
کد خبر : 1721460
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: محموله ۶۰۰ تنی کود شیمیایی سوپر فسفات ساده به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان اضافه شد.

به گزارش ایلنای گلستان، مجید محمدی گفت: محموله ۶۰۰ تنی کود شیمیایی سوپر فسفات ساده در انبارها موجود است و با هدف تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان و حمایت از تولید محصولات اساسی این محموله از دو کارخانه داخلی تأمین شده است. 

وی افزود: این محموله بخشی از سیاست‌های حمایتی شرکت برای افزایش بهره‌وری اراضی و کاهش هزینه‌های تولید به شمار می‌رود. فرآیند تأمین و حمل کودهای یارانه‌ای فسفاته شامل سوپر فسفات تریپل و سوپر فسفات ساده همچنان ادامه دارد. 

محمدی ویژگی کود سوپر فسفات ساده ۱۶ درصد را تأمین مؤثر فسفر، تقویت رشد ریشه و افزایش باردهی عنوان کرد و افزود:  وجود گوگرد در این کود، با کاهش pH اطراف ریشه، کارایی سایر کودها را در خاک‌های قلیایی و آهکی استان افزایش می‌دهد. 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: این کود با بهبود خواص فیزیکی خاک، جذب عناصر غذایی دیگر را نیز تقویت می‌کند. با آغاز کشت پائیزه تاکنون بیش از ۳۷۰۰ تن انواع کود فسفاته در استان توزیع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی