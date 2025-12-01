فرمانده انتظامی شهرستان آبیک معرفی شد

به گزارش ایلنا از قزوین، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با حضور سرهنگ "علی اصغر جمالی" جانشین فرمانده انتظامی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولین در شهرستان آبیک برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی که توسط سرهنگ "حمزه شایان مهر" رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قزوین قرائت شد، سرهنگ "چنگیز ایدون" به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان آبیک معرفی و منصوب شد.

در ادامه این مراسم، با اهدا لوح تقدیر توسط سرهنگ علی اصغر جمالی جانشین فرمانده انتظامی استان از زحمات و تلاش های سرهنگ "بهروز لامعی" در مدت زمان تصدی گری این پست تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

