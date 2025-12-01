فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛
کشف 50 کیلو هروئین از باند خانوادگی در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 50 کیلوگرم مواد مخدر از اعضای یک باند خانوادگی در راههای مواصلاتی این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: با اشراف اطلاعاتی که همکاران خدوم و زحمتکش ما در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر داشتند، موفق به شناسایی یک باند حرفهای در راههای مواصلاتی استان شدند که در پوشش خانوادگی اقدام به جابهجایی مواد مخدر میکردند.
وی اضافه کرد: با هماهنگی قضائی و در اقدام ضربتی خودروی شناساییشده متوقف، متهمان دستگیر و از خودروی توقیفشده 50 کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط و پرونده قضائی تشکیل و تحویل مقامات قضائی شد.