به گزارش روابط‌عمومی رایتل، فیبرنوری این اپراتور تلفن همراه با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی شهر میانه راه‌اندازی شده‌است. این سرویس با انتقال داده‌ها از طریق رشته‌های نوری، اینترنت را بدون اختلال و قطعی با کیفیت ثابت به منازل، کسب‌وکارها و سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

راه‌اندازی این سرویس برای بسیاری از کاربران میانه نقطه پایان محدودیت‌هاست؛ از بازی‌های آنلاین بدون لگ تا کلاس‌های مجازی پایدار و تماس‌های ویدئویی باکیفیت. همچنین امکان پشتیبانی هم‌زمان از چندین دستگاه، فیبرنوری رایتل را به گزینه‌ای مناسب برای خانواده‌های پرمصرف و مشاغل حرفه‌ای تبدیل کرده‌است.

مزیت مهم برای شهروندان میانه این است که رایتل، تنها اپراتور ارائه‌دهنده اینترنت فیبرنوری فعال در این شهر محسوب می‌شود؛ موضوعی که دسترسی به اینترنت پرسرعت را از «یک آرزو» به «یک انتخاب واقعی و در دسترس» تبدیل می‌کند.

رایتل به‌مناسبت آغاز ارائه این سرویس، تخفیف‌های ویژه تا سقف ۶۰ درصد را برای مدت محدود در نظر گرفته‌است و سه طرح مختلف را به کاربران ارائه می‌دهد.

شهروندان میانه می‌توانند برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این تخفیف‌های زمان‌دار، به نمایندگی‌ها یا وب‌سایت رسمی رایتل مراجعه کنند.

این فرصت برای مدت کوتاهی فعال است و پیشنهاد می‌شود افراد هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا تخفیف ویژه شامل حال آنها شود.

برای مشاهده جزئیات بسته‌ها و انتخاب طرح مناسب، اینجا کلیک کنید.

