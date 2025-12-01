اهدای شیرآلات کاهنده مصرف آب به مدارس و ادارات همدان

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در همین مدت، ۷۰۸ پرلاتور کاهنده مصرف، ۳۶ عدد شیر اهرمی، ۴۰ عدد سردوش کاهنده، ۱۷ عدد شیر پدالی و ۴۴ عدد شیر آبخوری در نقاط مختلف استان نصب شده که نقش بسزایی در کاهش هدررفت آب و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح داشته است.

بختیاری‌فر تأکید کرد: اجرای این طرح صرفاً یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک برنامه فرهنگی-اجتماعی برای نهادینه‌سازی ارزش آب است. دانش‌آموزان وقتی از نزدیک با تجهیزات استاندارد آشنا می‌شوند، رفتار مصرفی آنها اصلاح شده و به‌عنوان سفیران کوچک آب، این فرهنگ را به خانواده‌ها منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز با استفاده از تجهیزات نوین و کم‌مصرف، الگوی رفتاری جدیدی ایجاد می‌کنند که می‌تواند به کاهش هزینه‌های مصرف و افزایش بهره‌وری منجر شود.

مدیرعامل آبفا استان همدان با اشاره به اینکه همدان طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه منابع آبی مواجه بوده است، بیان کرد: طرح‌های این‌چنینی می‌تواند پایه‌ای برای توسعه اقدامات مشابه در سراسر استان و حتی تبدیل شدن همدان به الگوی ملی در مدیریت مصرف باشد.

