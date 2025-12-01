رئیس مرکز بهداشت گیلان خبر داد:
۱۶۰ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای گیلان بستری شدند
رئیس مرکز بهداشت گیلان، از بستری ۱۶۰ بیمار مبتلا به بیماری حاد تنفسی در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به هفته آخر آبان ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا از رشت، مهدی سلیمانی، رئیس مرکز بهداشت گیلان امروز در گفتوگویی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع بیماری حاد تنفسی در گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۰ شهروند گیلانی به دلیل ابتلا به بیماری حاد تنفسی و با علائمی مانند سرفه خشک، سردرد، کوفتگی بدن، بیحالی، تب و مشکلات گوارشی در بیمارستانها بستری هستند.
وی با اشاره به وخامت حال برخی بیماران افزود: از این تعداد، ۳۵ نفر به دلیل شرایط بحرانی در بخش مراقبتهای ویژه ICU تحت درمان قرار دارند و تیمهای درمانی تمام تلاش خود را برای مراقبت و کاهش عوارض بیماری به کار گرفتهاند.
رئیس مرکز بهداشت گیلان با تأکید بر ضرورت مراجعه سریع شهروندان در صورت مشاهده هر یک از علائم یادشده، گفت: مراجعه به پزشک، هم برای پیشگیری و درمان سریعتر و هم برای جلوگیری از انتشار ویروس در جامعه اهمیت ویژه دارد.
دکتر سلیمانی همچنین به گروههای پرخطر، شامل افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشار خون و بیماران خاص توصیه کرد که از حضور غیرضروری در مکانهای شلوغ خودداری کرده و در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده کنند تا ریسک ابتلا کاهش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه بستریها نسبت به هفته گذشته، نیازمند رعایت جدی پروتکلهای بهداشتی و همکاری همگانی است، گفت: مردم باید با اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیشتر بیماری و فشار بر سیستم درمانی جلوگیری کنند.