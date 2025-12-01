خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تویسرکان:

آماده‌باش نیروهای راهداری تویسرکان در آستانه بارش‌های زمستانی

کد خبر : 1721361
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تویسرکان از آماده‌باش کامل نیروها و ماشین‌آلات راهداری این شهرستان در پی پیش‌بینی بارش برف و باران در روزهای آینده خبر داد و گفت: امکانات و ذخایر شن و نمک برای مدیریت شرایط زمستانی به‌طور کامل تأمین شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملک‌نیا صبح امروز در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۷ نفر نیروی راهدار با به‌کارگیری ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در سه راهدارخانه این شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و چهار هزار تن شن و نمک نیز ذخیره‌سازی شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی تویسرکان افزود: این شهرستان با دارا بودن ۱۴ گردنه برف‌گیر و کولاک‌خیز، معمولاً جزو نخستین مناطق استان همدان است که بارش برف را تجربه می‌کند از این رو آمادگی نیروها و به‌روزرسانی ماشین‌آلات راهداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تویسرکان در ادامه گفت: عملیات ساخت سوله هزار مترمربعی راهداری این شهرستان به پایان رسیده و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: همچنین راهدارخانه جدید دولایی با پیشرفت ۶۵ درصدی در مراحل پایانی خود قرار دارد.ملک‌نیا تصریح کرد: طی هشت‌ماهه سال جاری بیش از ۸۵ دستگاه پل و آبرو لایروبی شده و حدود ۲۰۰ کیلومتر تنظیم قنو در حاشیه جاده‌ها برای هدایت آب‌های سطحی اجرا شده است.

