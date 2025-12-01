فرمانده انتظامی استان:
کشف فرار مالیاتی ۱۰ میلیارد ریالی در همدان
فرمانده انتظامی استان همدان از کشف یک فقره فرار مالیاتی ۱۰ میلیارد ریالی با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، سردار حسین نجفی صبح امروز در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالن جلسات فراجا اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای برقراری امنیت اقتصادی و مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور اقدام به کشف ۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی کردند.
وی بیان کرد: طبق گزارشها و رصد اطلاعاتی از یک واحد صنفی که با گردش مالی بالا و با کتمان فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات امتناع و فرار کرده بود، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کشف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.
فرمانده انتظامی استان همدان گفت: هرگونه تلاش غیر قانونی برای عدم پرداخت مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده میشود.وی گفت: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.