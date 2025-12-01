کشف فرار مالیاتی ۱۰ میلیارد ریالی در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، سردار حسین نجفی صبح امروز در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالن جلسات فراجا اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای برقراری امنیت اقتصادی و مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور اقدام به کشف ۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی کردند.

وی بیان کرد: طبق گزارش‌ها و رصد اطلاعاتی از یک واحد صنفی که با گردش مالی بالا و با کتمان فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات امتناع و فرار کرده بود، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کشف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: هرگونه تلاش غیر قانونی برای عدم پرداخت مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود.وی گفت: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/