به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت استاندار کرمانشاه، همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمام مدارس مقاطع تحصیلی مختلف استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.



حیدری با بیان اینکه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها هم تعطیل خواهند بود، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودکی، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند.

حیدری افزود: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه، صرفاً شامل بخش آموزشی و کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی دانشگاه‌ها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

مدارس کرمانشاه روزهای شنبه و یکشنبه این هفته نیز غیرحضوری بود.

