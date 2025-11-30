برگزاری مراسم یادبود و بزرگداشت استاد ناصر مسعودی در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، در پی درگذشت هنرمند پرآوازه و مردمی گیلان و ایران، استاد ناصر مسعودی، مراسم گرامی‌داشت یاد و هنر ارزنده‌ی ایشان روز دوشنبه، ۱۰ آذر، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

در این مراسم، که با حضور و سخنرانی جمعی از اهالی فرهنگ و هنر همراه خواهد بود، قطعاتی از آثار این هنرمند فقید توسط گروه‌های موسیقی اجرا می‌شود.

حضور در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

مکان: رشت، محله‌ی امین‌الضرب، جنب پارک ملت، تالار مرکزی شهر

انتهای پیام/