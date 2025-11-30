خبرگزاری کار ایران
معاون استانداری سمنان:

مدارس شهرستان سمنان فردا دوشنبه 10 آذر غیرحضوری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به مجازی شدن آموزش‌ها در روز پیش رو اشاره کرده و گفت: آموزش دانش‌آموزان در مدرسه‌های شهرستان سمنان دوشنبه 10 آذر ماه به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، فرج‌اله ایلیات افزود: مدرسه‌های شهرستان سمنان بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای این شهرستان و با تأیید محمدجواد کولیوند استاندار، در تمامی دوره‌های تحصیلی فردا 10 آذر ماه، غیرحضوری و مجازی خواهد بود.

وی ادامه داد: وی ادامه داد: هرگونه تصمیم‌گیری با موضوع بیماری‌های واگیر یا آلودگی هوا، تنها پس از دریافت گزارش‌های تخصصی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بررسی در کارگروه‌ کمیته اضطرار آلودگی هوای استان سمنان انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با توجه به آلودگی هوا بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح به مردم تأکیده کرده و اظهار داشت: ضروری است شهروندان برای کاهش ترددهای غیرضروری بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

ایلیات تصریح کرد: ادارات کل حفاظت محیط‌زیست و صمت این استان موظف هستند واحدها و صنایع آلاینده در شهرستان‌ها را شناسایی و در زمان افزایش آلودگی، نسبت به اطلاع‌رسانی جهت کاهش تولید یا تعطیلی موقت اقدام کنند.

