غفاری مدیرکل جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی شد

وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی بهزاد غفاری به عنوان مدیرکل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری که پیش از این در استان البرز به عنوان مدیرکل فنی و حرفه ای فعالیت می کرد قرار است سه شنبه این هفته در تبریز سکان مدیریت اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی را برعهده بگیرد.

مدیرکل جدید سابقه فعالیت در اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.

 

 

