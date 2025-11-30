به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری که پیش از این در استان البرز به عنوان مدیرکل فنی و حرفه ای فعالیت می کرد قرار است سه شنبه این هفته در تبریز سکان مدیریت اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی را برعهده بگیرد.

مدیرکل جدید سابقه فعالیت در اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.

انتهای پیام/