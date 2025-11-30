ورود دادستانی مرکز مازندران به پرونده فوت خانم جوان در بیمارستان دولتی ساری

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان از حضور هیئت عالی دادستانی کل کشور، دادستانی استان و مدیرکل پزشکی قانونی در یکی از بیمارستان‌های دولتی ساری برای بررسی میدانی فوت یک بیمار زن جوان خبر داد.

وی گفت این حادثه که در پی مراجعه متوفی برای دریافت خدمات درمانی رخ داده، حساسیت افکار عمومی را برانگیخته و دستگاه قضایی بلافاصله وارد رسیدگی شده است.

به گفته عالیشاه، هیئت بازرسان ویژه با حضور در بخش‌های مرتبط با روند درمان بیمار متوفی در این بیمارستان تمام مستندات، پرونده‌ها و گزارش‌های پزشکی را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار داده و با کادر درمان، مسئولان بیمارستان و کارشناسان مربوطه گفت‌وگو کرده‌اند.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی کامل و بررسی بی‌طرفانه افزود: عوامل دخیل در روند درمان با قرار تأمین کیفری فعلاً آزاد هستند تا تحقیقات کارشناسی بدون پیش‌داوری انجام شود. در صورت احراز قصور یا ترک‌فعل در هر سطحی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

عالیشاه با ابراز همدردی با خانواده متوفی تأکید کرد: پیگیری‌ها با «دقت، سرعت و شفافیت» ادامه دارد و نتیجه رسمی علت فوت پس از اعلام پزشکی قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/