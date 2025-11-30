مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:
برف و باران در راه استان اردبیل
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از ورود سامانه جوی جدید و بارش باران و برف در استان در بازه زمانی 2 روز آینده خبر داد و گفت: استان اردبیل امروز یکشنبه 9 آذر ماه و فردا دوشنبه 10 آذر ماه به ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تحتتأثیر جریانهای جنوبی قرار خواهد داشت. به طوری که امروز آسمان کمی تا نیمهابری پیشبینی میشود و سرعت وزش باد جنوبی در برخی ساعتها به نسبت شدید خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مجید کوهی به وضعیت هوای اردبیل در روز پیش رو اشاره داشته و افزود: فردا دوشنبه 10 آذر ماه با نفوذ سامانه بارشی ضعیف و زودگذر به استان اردبیل ضمن افزایش سرعت وزش باد جنوبی در مناطق مرکزی و جنوبی، شاهد رگبار پراکنده باران و در ارتفاعات رگبار پراکنده برف خواهیم بود. اما دمای هوا در این 2 روز روندی افزایشی خواهد داشت و خیزش گردوخاک محلی در برخی نقاط مستعد دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: ظهر سهشنبه 11 آذر ماه با تغییر جریانهای جوی، جهت جریانها در استان به سمت شمالی تغییر میکند و کاهش محسوس دمای هوا به تدریج آغاز میشود که این جریانهای شمالی از عصر سهشنبه 11 آذر ماه با انتقال رطوبت از دریای خزر همراه خواهند بود. این شرایط در مجموع موجب افزایش ابرناکی، وزش باد شرقی به نسبت شدید، تشکیل مه و در برخی مناطق بارش باران و برف میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار داشت: باید در نظر داشت که بیشترین ناپایداریها از سهشنبه شب 11 آذر ماه تا پنجشنبه شب 13 آذر ماه در نوار شرقی استان اردبیل و به ویژه در مناطق مجاور استان گیلان انتظار میرود. کاهش دمای هوا در ناحیههای مرکزی و به ویژه جنوبی در روزهای چهارشنبه 12 آذر ماه و پنجشنبه 13 آذر ماه به طور کامل محسوس خواهد بود و موجب استقرار هوای سرد پاییزی در این مناطق خواهد شد.