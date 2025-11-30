دستگیری قاضی جعلی در استان اردبیل
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل گفت: فردی که با جعل عنوان قاضی و فعالیتهای مجرمانه در حوزه کارچاقکنی اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود، از سوی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل شناسایی و بازداشت شد.
به گزارش ایلنا، این مقام قضایی افزود: متهم از حدود 6 ماه پیش با معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عالی کشور از مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی مبالغ و اقلامی مانند بیش از 50 سکه بهار آزادی دریافت کرده بود و با فریب مردم به دلالی و کارچاقکنی میپرداخت.
وی به تشریح جزئیات شناسایی و دستگیری این فرد اشاره کرده و ادامه داد: پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، این فرد شناسایی و پس از دستگیری برای سپری کردن مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل معرفی شد.
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل اظهار داشت: مقابله با سودجویان و متخلفانی که با سوء استفاده از دستگاه قضایی به اعتماد عمومی آسیب میزنند، از ماموریتهای اصلی این مجموعه است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.