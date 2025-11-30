خبرگزاری کار ایران
هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی به‌منظور گرامیداشت شخصیت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و توسعه فرهنگ تئاتر مذهبی، با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نعمت اله پایان اظهار کرد: جشنواره ملی تئاتر رضوی همواره فرصتی ارزشمند برای نمایش آثار فاخر هنری با محوریت فرهنگ رضوی و معرفی آموزه‌های امام علی بن موسی الرضا (ع) به مردم و به‌ویژه جوانان کشور بوده است. این جشنواره زمینه‌ای مناسب برای رشد و شکوفایی هنرمندان تئاتر در سطح ملی فراهم می‌آورد .

وی با بیان اینکه تبریز در سال ۱۴۰۵، میزبان اختتامیه این رویداد فرهنگی خواهد بود، گفت: این جشنواره با انتشار فراخوان رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ آثار نمایشی را از هنرمندان تئاتر سراسر کشور پذیرا خواهد بود.

وی افزود: در این دوره، برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمایش فرهنگی گروه‌های تئاتری استان و شناسایی استعدادهای نو در شهرستان‌ها انجام شده است.

وی اظهار کرد: از ظرفیت سالن‌های بازسازی‌شده در تبریز و دیگر شهرها بهره‌برداری خواهیم کرد و کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور کارگردانان برجسته کشور برگزار می‌شود.

پایان ادامه داد: جشنواره ملی تئاتر رضوی امسال دارای بسته فرهنگی و تبلیغاتی یکپارچه با شعار «ایران، امام رضا (ع)» است که در شبکه‌های استانی، ملی و فضای مجازی منتشر می‌شود. برگزاری جشنواره‌های خیابانی و مردمی نیز برای ارتباط نزدیک‌تر میان هنرمندان و مردم در دستور کار قرار دارد.

پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره نه یک رخداد مقطعی، بلکه بخشی از دیپلماسی فرهنگی استان در عصر دولت مردمی است.

وی همچنین اضافه کرد: با توجه به رویکرد ویژه جشنواره در ترویج فرهنگ اسلامی و رضوی، امید است آثار منتخب امسال بتوانند گامی مؤثر در معرفی ابعاد مختلف سیره ی امام رضا (ع) و آموزه‌های ایشان در قالب تئاتر بردارند.

پایان تصریح کرد: اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در تبریز برگزار خواهد شد و هنرمندان و علاقمندان می توانند آثار خود را تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ به نشانی، تبریز، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به چهارراه آبرسان، خانه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی – کد پستی: ۵۱۵۴۹۹۳۱۱۲ ارسال و یا با شماره  ۰۴۱-۳۳۳۵۲۲۸۱ تماس حاصل کنند.

