دستگیری شکارچی غیرمجاز منطقه حفاظت شده آقداغ خلخال
رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خلخال از دستگیری شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین معصومزاده به جزئیات فرایند این دستگیری اشاره داشته و افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز در منطقه حفاظتشده آقداغ خلخال، نیروهای یگان حفاظت محیطزیست به منطقه اعزام و عملیات گشت و کنترل در زیستگاهها را آغاز کردند.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات یک نفر متخلف که در حال آماده شدن برای شکار بود، پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر شد. در این راستا یک قبضه اسلحه تکلول مجاز به همراه ادوات کامل شکار کشف و ضبط و پرونده وی برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان خلخال ارسال شد.
رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خلخال اظهار داشت: در ادامه گشت و کنترل زیستگاههای منطقه حفاظت شده آقداغ 6 کومه متعلق به شکارچیان غیرمجاز نیز منهدم شد. یگان حفاظت محیطزیست گشتهای هدفمند خود را با جدیت ادامه میدهد و با هرگونه تخلف در مناطق حفاظتشده برخورد قانونی خواهد شد.