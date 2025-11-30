خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری شکارچی غیرمجاز منطقه حفاظت شده آق‌داغ خلخال

دستگیری شکارچی غیرمجاز منطقه حفاظت شده آق‌داغ خلخال
کد خبر : 1721108
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره حفاظت محیط‌‌زیست شهرستان خلخال از دستگیری شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین معصوم‌زاده به جزئیات فرایند این دستگیری اشاره داشته و افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ خلخال، نیروهای یگان حفاظت محیط‌‌زیست به منطقه اعزام و عملیات گشت و کنترل در زیستگاه‌ها را آغاز کردند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات یک نفر متخلف که در حال آماده‌ شدن برای شکار بود، پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر شد. در این راستا یک قبضه اسلحه تک‌لول مجاز به همراه ادوات کامل شکار کشف و ضبط و پرونده وی برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان خلخال ارسال شد.

رییس اداره حفاظت محیط‌‌زیست شهرستان خلخال اظهار داشت: در ادامه گشت و کنترل زیستگاه‌های منطقه حفاظت‌ شده آق‌داغ 6 کومه متعلق به شکارچیان غیرمجاز نیز منهدم شد. یگان حفاظت محیط‌‌زیست گشت‌های هدفمند خود را با جدیت ادامه می‌دهد و با هرگونه تخلف در مناطق حفاظت‌شده برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود