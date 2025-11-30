بازگشت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی به روال عادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان‌شرقی روز یکشنبه، ۹ آذر به ریاست ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، برگزار شد.

بر اساس مصوبات این کارگروه، اجرای طرح زوج و فرد همچنان از درب منزل تداوم خواهد داشت.

همچنان به شهروندان توصیه می‌شود تا حد امکان از خودروهای تک سرنشین استفاده نکنند.

براین اساس، توصیه می‌شود سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.

انتهای پیام/