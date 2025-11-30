بازگشت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی به روال عادی
در کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجانشرقی اعلام شد که با توجه به کاهش آلودگی هوا، تمامی فعالیتهای آموزشی روز دوشنبه ۱۰ آذر طبق روال عادی برگزار میشود و مدارس و دانشگاهها در همه شهرهای استان دایر خواهند بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجانشرقی روز یکشنبه، ۹ آذر به ریاست ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، برگزار شد.
بر اساس مصوبات این کارگروه، اجرای طرح زوج و فرد همچنان از درب منزل تداوم خواهد داشت.
همچنان به شهروندان توصیه میشود تا حد امکان از خودروهای تک سرنشین استفاده نکنند.
براین اساس، توصیه میشود سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.