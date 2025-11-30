خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی به روال عادی

بازگشت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی به روال عادی
کد خبر : 1721107
لینک کوتاه کپی شد.

در کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان‌شرقی اعلام شد که با توجه به کاهش آلودگی هوا، تمامی فعالیت‌های آموزشی روز دوشنبه ۱۰ آذر طبق روال عادی برگزار می‌شود و مدارس و دانشگاه‌ها در همه شهرهای استان دایر خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان‌شرقی روز یکشنبه، ۹ آذر به ریاست ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، برگزار شد.

بر اساس مصوبات این کارگروه، اجرای طرح زوج و فرد همچنان از درب منزل تداوم خواهد داشت. 

همچنان به شهروندان توصیه می‌شود تا حد امکان از خودروهای تک سرنشین استفاده نکنند.

براین اساس، توصیه می‌شود سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود