خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلودگی هوای تبریز ۱۰ روزه شد/ کاهش آلودگی هوا از امشب با ورود سامانه بارشی

آلودگی هوای تبریز ۱۰ روزه شد/ کاهش آلودگی هوا از امشب با ورود سامانه بارشی
کد خبر : 1721106
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی ضعیفی از عصر امروز به جو استان، گفت: با فعالیت تدریجی این سامانه از میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز کاسته می‌شود.

به گزارش ایلنا، نوروز اصغرزاده،  گفت: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان بارش برف و وزش باد به نسبت شدید می شود.

وی اظهار کرد: با فعالیت این سامانه، از غلظت ذرات آلاینده جوی در استان به ویژه تبریز کاسته می شود ولی از روز چهارشنبه با حاکمیت جوی پایدار، دوباره بر غلظت آلاینده های جوی افزوده می شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه از جو استان خارج می شود، گفت: با خروج این سامانه، دمای هوای شهرهای استان به صورت محسوس تا پنج درجه نسبت به دمای امروز کاسته می شود.

ورزقان با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین شهر کشور شد

اصغرزاده، با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با دمای منفی ۱۰ درجه سانتی گراد به همراه دشت نمدان اقلید در استان فارس و خیرآباد در استان زنجان سردترین شهر کشور شد، ادامه داد: در این بازه زمانی مراغه، اهر و ملکان با دمای ۱۴ درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای تبریز در این بازه زمانی در گرمترین زمان به ۱۱ درجه و در سردترین زمان به منفی یک درجه رسید و دمای فعلی ( ۹:۱۵) این شهر سه درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت فرقی نکرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود