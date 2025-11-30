آلودگی هوای تبریز ۱۰ روزه شد/ کاهش آلودگی هوا از امشب با ورود سامانه بارشی

به گزارش ایلنا، نوروز اصغرزاده، گفت: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان بارش برف و وزش باد به نسبت شدید می شود.

وی اظهار کرد: با فعالیت این سامانه، از غلظت ذرات آلاینده جوی در استان به ویژه تبریز کاسته می شود ولی از روز چهارشنبه با حاکمیت جوی پایدار، دوباره بر غلظت آلاینده های جوی افزوده می شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه از جو استان خارج می شود، گفت: با خروج این سامانه، دمای هوای شهرهای استان به صورت محسوس تا پنج درجه نسبت به دمای امروز کاسته می شود.

ورزقان با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین شهر کشور شد

اصغرزاده، با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با دمای منفی ۱۰ درجه سانتی گراد به همراه دشت نمدان اقلید در استان فارس و خیرآباد در استان زنجان سردترین شهر کشور شد، ادامه داد: در این بازه زمانی مراغه، اهر و ملکان با دمای ۱۴ درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای تبریز در این بازه زمانی در گرمترین زمان به ۱۱ درجه و در سردترین زمان به منفی یک درجه رسید و دمای فعلی ( ۹:۱۵) این شهر سه درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت فرقی نکرده است.

