خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه رانندگی در شهرستان ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت

حادثه رانندگی در شهرستان ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت
کد خبر : 1721085
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی زانتیا با جدول‌های بتنی (نیوجرسی) وسط محور «شهید ولی فتح مرادی» در محدوده شهرستان ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی کول‌زاده روز یکشنبه  افزود: این حادثه صبح امروز بر اثر سرعت زیاد و عدم توجه به جلو راننده وسیله نقلیه رخ داد که بر اثر شدت برخورد ۲ سرنشین آن در دم جان باختند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی گفت: رانندگان باید توجه داشته باشند که کوچک‌ترین غفلت پشت فرمان می‌تواند به وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر منجر شود.

رییس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: کارکنان پلیس راه جنوب استان با همت و حضور مستمر در مسیرهای ارتباطی و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان نقش برجسته‌ای در روند کاهشی تصادفات داشته‌اند.

وی از مردم خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پلیس را در انجام ماموریت های هر چه بهتر خود یاری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود