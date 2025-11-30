حادثه رانندگی در شهرستان ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت
رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی زانتیا با جدولهای بتنی (نیوجرسی) وسط محور «شهید ولی فتح مرادی» در محدوده شهرستان ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی کولزاده روز یکشنبه افزود: این حادثه صبح امروز بر اثر سرعت زیاد و عدم توجه به جلو راننده وسیله نقلیه رخ داد که بر اثر شدت برخورد ۲ سرنشین آن در دم جان باختند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه بیاحتیاطی گفت: رانندگان باید توجه داشته باشند که کوچکترین غفلت پشت فرمان میتواند به وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر منجر شود.
رییس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: کارکنان پلیس راه جنوب استان با همت و حضور مستمر در مسیرهای ارتباطی و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان نقش برجستهای در روند کاهشی تصادفات داشتهاند.
وی از مردم خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پلیس را در انجام ماموریت های هر چه بهتر خود یاری کنند.