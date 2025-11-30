استاندار فارس مطرح کرد؛
نمیتوان با روشهای گذشته جامعه را اداره کرد
نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به آسیبهای اجتماعی موجود نیز گفت: در کنار پژوهشها باید راهکارهای نو و خلاقانه نیز ارائه شود؛ دنیا پیچیده شده و نمیتوان با روشهای گذشته جامعه را اداره کرد؛ امروز علم روانشناسی و جامعهشناسی بهتنهایی پاسخگوی مسائل نیست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری، یکشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران و خیرین حوزه پژوهش و فناوری استان فارس، با بیان اینکه انجام پژوهشهای بنیادی کافی نیست، بر نیاز جدی استان و کشور به پژوهشهای راهبردی و توسعهای، تقویت پیوند دانشگاه با صنعت، ارائه راهکارهای نوآورانه برای مسائل اجتماعی و نقش علوم انسانی در ارتقای کیفیت زندگی تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت جهتدهی جدید به فعالیتهای علمی کشور گفت: امروز در کنار انجام پژوهشهای بنیادی در دانشگاهها، به شدت به پژوهشهای راهبردی و توسعهای نیاز داریم.
نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه در صنایع دفاعی اقدامات چشمگیری انجام شده، اظهارکرد: در این حوزه نیاز داریم پژوهشهای توسعهای را گسترش دهیم.
امیری ادامه داد: یکی از بخشهایی که در سالهای اخیر پژوهشهای کاربردی در آن انجام شده و توانسته مشکلات مهمی را حل کند، بخش پژوهشهای پزشکی ماست.
استاندار فارس بخشی از مشکلات صنعتی کشور را ناشی از فاصله فناوری دانست و گفت: در برخی حوزهها نیازمند پژوهشهای راهبردی هستیم و در بخش صنعت باید ارتباط هدفمند و سازمانیافتهای بین دانشگاه و تولید ایجاد شود.
امیری افزود: برخی محصولات ما در بازار جهانی خریدار ندارد، چون قیمت تمامشده بالاست و تولید بر اساس دانش ۳۰ یا ۴۰ سال پیش انجام میشود و از فناوریهای جدید استفاده نکردهایم.
وی خطاب به معاون پژوهشی وزارت علوم بیان کرد: یک طراحی مشخص برای برقرار کردن ارتباط سیستماتیک دانشگاه با سایر بخشها لازم است و تا زمانی که این ارتباط به ساختار رسمی و الزامآور تبدیل نشود، نمیتوانیم از ظرفیت دانشگاهها به شکل مطلوب بهره ببریم.
امیری افزود: با استفاده از علوم عقلی، منطق و فلسفه و جاریسازی آنها در زندگی مردم میتوان شرایطی فراهم کرد که مشکلات با اصول علمیتری حل شود؛ علوم انسانی بسیار مهم است و نباید تصور کنیم مسائل اجتماعی فقط از طریق نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی قابل حل است؛ اینها حلقه نهایی هستند.
وی ادامه داد: علم باید شرف شود و وقتی علم به سطح شرافت برسد، تحقیق، آموزش و دانش به دانایی تبدیل میشود و با افزایش دانایی، مشکلات اجتماعی نیز کاهش یافته و تولید علم گسترش مییابد؛ در همه جوامع سطح دانش و دانایی با میزان تولید علم سنجیده میشود.
امیری با اشاره به پیچیدهتر شدن جوامع و افزایش ضرورت پژوهش گفت: برای این مسیر باید همت جدیتری داشته باشیم.
دعوت از دانشگاهها برای ارائه راهکار در بحران آب
استاندار فارس همچنین به برگزاری رویداد بینالمللی بهرهوری آب در هشتم بهمن امسال اشاره کرد و از دانشجویان و اساتید دانشگاهها خواست راهکارهای پژوهشی در زمینه ارتقای بهرهوری آب ارائه کنند.
امیری افزود: همواره تاکید کردهام که کارها باید از دل پژوهش بیرون بیاید؛ در بازدید از شرکتهای دانشبنیان نیز ۲۰ میلیارد تومان به دانشگاه شیراز و پارک علم و فناوری فارس اختصاص دادیم.
وی ادامه داد: ما از پژوهش و پژوهشگران حمایت میکنیم و معتقدیم تمام امور باید بر مدار علمی و با رویکرد پژوهشمحور اداره شود.