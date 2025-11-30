تداوم فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته جاری

به گزارش ایلنا از رشت،هادی حق‌شناس عصر امروز (یکشنبه) با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلا به آنفلوآنزا در گیلان و لزوم جلوگیری از شیوع آن، اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت فرزندان خردسال، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که فعالیت های مهدهای کودک و پیش دبستانی ها تعطیل و کلاس‌های دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی با بیان اینکه سلامت خانواده‌ها بویژه مادران باردار و کودکان به دلیل عدم ابتلا به این بیماری مورد تاکید است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغل یاد شده؛ دارای فرزند تا پایان دوره ابتدایی نیز در این بازه زمانی به‌صورت دورکار خواهند بود.



استاندار گیلان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.



حق‌شناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تصریح کرد: خانواده‌ها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.

لازم به توضیح است هم استانی های عزیز جهت کسب اطلاع بیشتر، هرگونه توضیح و اطلاع از چگونگی این اطلاعیه می توانند با شماره ۱۱۱ تماس حاصل فرمایند.

