استاندار گیلان اعلام کرد:

تداوم فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته جاری

تداوم فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته جاری
استاندار گیلان از غیرحضوری شدن کلاس‌های دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و صیانت از سلامت مردم خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت،هادی حق‌شناس عصر امروز (یکشنبه) با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلا به آنفلوآنزا در گیلان و لزوم جلوگیری از شیوع آن، اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت فرزندان خردسال، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که فعالیت های مهدهای کودک و پیش دبستانی ها تعطیل و کلاس‌های دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی با بیان اینکه سلامت خانواده‌ها بویژه مادران باردار و کودکان به دلیل عدم ابتلا به این بیماری مورد تاکید است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغل یاد شده؛ دارای فرزند تا پایان دوره ابتدایی نیز در این بازه زمانی به‌صورت دورکار خواهند بود.

استاندار گیلان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تصریح کرد: خانواده‌ها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.

لازم به توضیح است هم استانی های عزیز جهت کسب اطلاع بیشتر، هرگونه توضیح و اطلاع از چگونگی این اطلاعیه می توانند با شماره ۱۱۱ تماس حاصل فرمایند.

