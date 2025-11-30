شهرکرد با ۶ درجه سانتی گراد سردترین مرکز کشور است

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی سامانه بارشی از روز گذشته وارد استان شده و این سامانه بارش‌های پراکنده‌ای را در برخی نقاط استان به همراه دارد.

وی افزود: بیشترین فعالیت این سامانه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و برای شهرستان کوهرنگ پیش‌بینی می‌شود.

نوروزی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شهرکرد با کمینه دمای ۶ درجه سانتی گراد سردترین استان مرکز کشور و سرخون با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شد.

