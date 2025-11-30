خبرگزاری کار ایران
شهرکرد با ۶ درجه سانتی گراد سردترین مرکز کشور است

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد سردترین نقطه استان با ۶ درجه سانتی گراد در شبانه روز گذشته بود.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی سامانه بارشی از روز گذشته وارد استان شده  و این سامانه بارش‌های پراکنده‌ای را در برخی نقاط استان به همراه دارد.

وی افزود:  بیشترین فعالیت این سامانه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و برای شهرستان کوهرنگ پیش‌بینی می‌شود.

نوروزی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شهرکرد با کمینه دمای ۶ درجه سانتی گراد سردترین استان مرکز کشور  و سرخون با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شد.

 

