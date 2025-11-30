به گزارش ایلنا از رشت، مجمع انتخابی هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان امروز (یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴) برگزار شد.

در این انتخابات، ۲۶ رأی مأخوذه به صندوق انداخته شد که از این تعداد، رضا رسولی ۲۵ رأی به دست آورد.

بر این اساس، رضا رسولی برای دومین دوره متوالی و به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی ریاست هیأت کوهنوردی گیلان، به ریاست «زارعی» رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و «جهانبخش آرمان» مدیرکل ورزش و جوانان گیلان و اعضای این مجمع در سالن المپیک رشت برگزار شد.

