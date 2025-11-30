خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با کسب اکثریت آرا؛

رضا رسولی بار دیگر رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی گیلان شد

رضا رسولی بار دیگر رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی گیلان شد
کد خبر : 1721039
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع انتخابات هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان با حضور رئیس فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در سالن اجتماعات المپیک رشت برگزار و «رضا رسولی» برای دومین دوره متوالی رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان شد.

به گزارش ایلنا از رشت، مجمع انتخابی هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان امروز (یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴) برگزار شد.

در این انتخابات، ۲۶ رأی مأخوذه به صندوق انداخته شد که از این تعداد، رضا رسولی ۲۵ رأی به دست آورد.

بر این اساس، رضا رسولی برای دومین دوره متوالی و به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی ریاست هیأت کوهنوردی گیلان، به ریاست «زارعی» رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و «جهانبخش آرمان» مدیرکل ورزش و جوانان گیلان و اعضای این مجمع در سالن المپیک رشت برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود