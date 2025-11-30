هوای کرمانشاه در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار گرفت
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای شهر کرمانشاه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولینژاد اظهار کرد: بر اساس دادههای ایستگاه سنجش کیفیت هوا، تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۹ آذر، عدد شاخص کیفی هوا در شهر کرمانشاه ۱۱۴ بوده و بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا تا عدد ۱۰۰ استاندارد است، یادآور شد: در حال حاضر بجز در شهر کرمانشاه، در سایر ایستگاههای سطح استان، کیفیت هوا در وضعیت سالم قرار دارد.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه افزود: آلودگی کنونی هوای شهر کرمانشاه ناشی از سردی و سکون هوا و به تبع آن تجمع آلایندههاست و به تدریج با وزش باد، گرم شدن هوا و یا بارندگی وضعیت بهتر خواهد شد.
فریبرز ایمانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز با اشاره به قرار گرفتن هوای شهر کرمانشاه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، گفت: توصیه میشود افراد، به ویژه سالمندان، مادران باردار، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی و تنفسی، در این شرایط حتی الامکان از منزل خارج نشوند.
وی به ورزشکاران و کوهنوردان هم توصیه کرد از فعالیت بدنی در فضای باز خودداری کنند و افزود: پیادهروی، حضور در پارکها و گردش در طبیعت نیز در این شرایط توصیه نمیشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه گروههای حساس در صورت لزوم به خروج از منزل یا محل کار حتما باید از ماسک مناسب استفاده کنند، یادآور شد: مصرف شیر، ماست کمچرب، میوه و سبزیجات تازه و مایعات برای دفع سموم از بدن مفید است و در این شرایط توصیه میشود. به علاوه بهتر است افراد از مصرف سیگار و قلیان خودداری کنند.
ایمانی به افراد توصیه کرد، در صورت مواجهه با تنگی نفس و هر گونه ناراحتی قلبی- عروقی، سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستان مراجعه کنند.