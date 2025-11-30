انتقاد تند رئیس کمیسیون عمران کرج:
۳۵۷۰ تاکسی غیرفعال؛ اختلال در خدمات و زمینهساز قاچاق سوخت
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج با ارائه گزارشی از وضعیت تاکسیهای این کلانشهر، از غیرفعالبودن ۳هزار و ۵۷۰ تاکسی انتقاد کرد و گفت این بینظارتی علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده در ساعات پرتقاضا، زمینه قاچاق سوخت را نیز فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور دویست و بیستوهشتمین جلسه رسمی شورا، عملکرد ناوگان تاکسیرانی این شهر را ناکافی و نیازمند بازنگری جدی دانست.
وی با بیان اینکه تاکسیها از مهمترین حلقههای خدماترسانی شهری هستند، گفت: رانندگان در شرایط سخت فعالیت میکنند و مشکلاتی مانند تعیینتکلیف نشدن بیمه از سوی دولت، فقدان خدمات کارگاهی و تأمین قطعات متداول از سوی شهرداری، بار مضاعفی بر دوش آنها گذاشته است. خدمات باید مبتنی بر دادههای دقیق و واقعی از وضعیت ناوگان ارائه شود.
رحیمی با ارائه آمار جدید از وضعیت تاکسیهای کرج افزود: طبق آمار موجود، ۱۱ هزار و ۴۶۱ تاکسی در کرج ثبت شده که تنها ۸ هزار و ۱۸۱ دستگاه فعال هستند و ۳ هزار و ۲۸۱ تاکسی در وضعیت راکد قرار دارند. از میان تاکسیهای فعال نیز ۱۱ درصد عملاً فعالیتی ندارند. به این ترتیب مجموع تاکسیهای راکد و غیرفعال به ۳ هزار و ۵۷۰ دستگاه رسیده است.
وی ادامه داد: این حجم خودروهای راکد، ضمن ایجاد اختلال در خدماترسانی، سهم قابلتوجهی از سهمیه سوخت را خارج از چرخه حملونقل عمومی مصرف میکنند و همین مسئله زمینه قاچاق سوخت را فراهم کرده است. پس از پیگیریها و تذکرات، کارت سوخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تاکسی نیز باطل شد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر با اشاره به نارضایتی گسترده شهروندان در ساعات غروب گفت: در حالیکه مسافران در ساعات پایانی روز با کمبود تاکسی و سرگردانی مواجهاند، تعداد قابل توجهی از ناوگان هرگز وارد چرخه خدمات نمیشوند و این وضعیت برای یک کلانشهر پذیرفتنی نیست.
وی با انتقاد از ضعف نظارتها افزود: تاکنون تنها سه گشت نظارتی برای کل خطوط تاکسیرانی فعال است، در حالیکه حجم تقاضا و گستردگی خطوط بسیار بیشتر از این ظرفیت است. ترک خدمت رانندگان، بیاعتنایی به مسافران و نبود مدیریت میدانی، وضع موجود را تشدید کرده است.
رحیمی در پایان، راهکارهای فوری برای اصلاح وضعیت را تشریح کرد و گفت: بازمهندسی خطوط تاکسی و اتوبوس با استفاده از تیمهای مشاور، افزایش گشتهای نظارتی، ساماندهی فعالیت رانندگان و تسریع در خرید اتوبوسهای جدید، میتواند خدماترسانی را بهبود دهد و رضایت شهروندان را بازگرداند.