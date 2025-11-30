خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد تند رئیس کمیسیون عمران کرج:

۳۵۷۰ تاکسی غیرفعال؛ اختلال در خدمات و زمینه‌ساز قاچاق سوخت

۳۵۷۰ تاکسی غیرفعال؛ اختلال در خدمات و زمینه‌ساز قاچاق سوخت
کد خبر : 1721019
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر کرج با ارائه گزارشی از وضعیت تاکسی‌های این کلان‌شهر، از غیرفعال‌بودن ۳هزار و ۵۷۰ تاکسی انتقاد کرد و گفت این بی‌نظارتی علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده در ساعات پرتقاضا، زمینه قاچاق سوخت را نیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور دویست و بیست‌وهشتمین جلسه رسمی شورا، عملکرد ناوگان تاکسیرانی این شهر را ناکافی و نیازمند بازنگری جدی دانست.

وی با بیان اینکه تاکسی‌ها از مهم‌ترین حلقه‌های خدمات‌رسانی شهری هستند، گفت: رانندگان در شرایط سخت فعالیت می‌کنند و مشکلاتی مانند تعیین‌تکلیف نشدن بیمه از سوی دولت، فقدان خدمات کارگاهی و تأمین قطعات متداول از سوی شهرداری، بار مضاعفی بر دوش آن‌ها گذاشته است. خدمات باید مبتنی بر داده‌های دقیق و واقعی از وضعیت ناوگان ارائه شود.

رحیمی با ارائه آمار جدید از وضعیت تاکسی‌های کرج افزود: طبق آمار موجود، ۱۱ هزار و ۴۶۱ تاکسی در کرج ثبت شده که تنها ۸ هزار و ۱۸۱ دستگاه فعال هستند و ۳ هزار و ۲۸۱ تاکسی در وضعیت راکد قرار دارند. از میان تاکسی‌های فعال نیز ۱۱ درصد عملاً فعالیتی ندارند. به این ترتیب مجموع تاکسی‌های راکد و غیرفعال به ۳ هزار و ۵۷۰ دستگاه رسیده است.

وی ادامه داد: این حجم خودروهای راکد، ضمن ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی، سهم قابل‌توجهی از سهمیه سوخت را خارج از چرخه حمل‌ونقل عمومی مصرف می‌کنند و همین مسئله زمینه قاچاق سوخت را فراهم کرده است. پس از پیگیری‌ها و تذکرات، کارت سوخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تاکسی نیز باطل شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر با اشاره به نارضایتی گسترده شهروندان در ساعات غروب گفت: در حالی‌که مسافران در ساعات پایانی روز با کمبود تاکسی و سرگردانی مواجه‌اند، تعداد قابل توجهی از ناوگان هرگز وارد چرخه خدمات نمی‌شوند و این وضعیت برای یک کلان‌شهر پذیرفتنی نیست.

وی با انتقاد از ضعف نظارت‌ها افزود: تاکنون تنها سه گشت نظارتی برای کل خطوط تاکسیرانی فعال است، در حالی‌که حجم تقاضا و گستردگی خطوط بسیار بیشتر از این ظرفیت است. ترک خدمت رانندگان، بی‌اعتنایی به مسافران و نبود مدیریت میدانی، وضع موجود را تشدید کرده است.

رحیمی در پایان، راهکارهای فوری برای اصلاح وضعیت را تشریح کرد و گفت: بازمهندسی خطوط تاکسی و اتوبوس با استفاده از تیم‌های مشاور، افزایش گشت‌های نظارتی، ساماندهی فعالیت رانندگان و تسریع در خرید اتوبوس‌های جدید، می‌تواند خدمات‌رسانی را بهبود دهد و رضایت شهروندان را بازگرداند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود