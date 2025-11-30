فرمانده انتظامی استان مازندران:
بازداشت متهمان به کلاهبرداری اینترنتی با بیش از یک هزار میلیارد/شناسایی 1500 شاکی
فرمانده انتظامی استان مازندران از بازداشت 3 متهم به کلاهبرداری اینترنتی با بیش از یک هزار میلیارد ریال کلاهبرداری با ارسال پیامکهای جعلی حاوی لینکهای آلوده در عملیات هوشمندانه پلیس فتا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر، مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از آنان با شیوه و شگرد فیشینک پس از دریافت پیامکهای جعلی حاوی لینکهای آلوده، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای استان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، رد باند کلاهبرداری حرفهای را در خارج از استان و یکی از استانهای جنوبی کشور، شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان مازندران بابیان اینکه کارآگاهان پلیس فتا در ادامه تحقیقات با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند، افزود: با هماهنگی و اخذ نیابت قضائی، مأموران پلیس فتای استان و شهرستان بابلسر در عملیاتی هوشمندانه و مشترک، 3 متهم اصلی این پرونده را دریکی از شهرهای جنوبی کشور، شناسایی و دستگیر کردند.
سردار مفخمی، خاطرنشان کرد: در بازجوییهای فنی از متهمان و انجام تحقیقات تکمیلی، مشخص شد، متهمان با ارسال 24 هزار پیامک جعلی حاوی لینکهای آلوده برای شهروندان در قالب ثبت شکوائیه و هدایت آنان به صفحات جعلی به اطلاعات حساب بانکی افراد دسترسی پیداکرده و بیش از یک هزار میلیارد ریال معادل 100 میلیارد تومان از حساب مالباختگان بهصورت غیرقانونی برداشت کردند.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به شناسایی 1500 شاکی در این پرونده کلاهبرداری اینترنتی، افزود: تحقیقات پلیس فتا برای شناسایی دیگر مالباختگان کماکان ادامه دارد.
سردار مفخمی با هشدار به شهروندان از آنان خواست کرد: از کلیک و یا باز کردن پیامکهای جعلی حاوی لینکهای آلوده و مشکوک که از طریق شبکههای اجتماعی و یا ایمیل به گوشی تلفن همراه و سیستمهای رایانهای آنان ارسال میشود، جدا خودداری و در صورت بروز هرگونه مشکل دراینارتباط سریعاً با شماره 096380 مرکز فوریتهای پلیس فتا تماس حاصل کنند.