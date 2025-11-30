خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور ۱۱۳ مجوز گردشگری با سرمایه گذاری ۶۵ هزار میلیاردی در فارس

صدور ۱۱۳ مجوز گردشگری با سرمایه گذاری ۶۵ هزار میلیاردی در فارس
کد خبر : 1720929
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی فارس صدور مجوز سرمایه‌گذاری بیش از۶۵ هزار میلیارد ریال در بخش گردشگری استان، طی ۶ ماه اخیر سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، عبدالمهدی قاسمی گفت: استان فارس زمینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری دارا می‌باشد و سرمایه‌گذاران گردشگری درخصوص سرمایه‌گذاری دراین حوزه رغبت از خود نشان می‌دهند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری و صنایع دستی استان فارس از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاپایان شهریور ماه، تعداد ۹۶ موافقت اصولی و ۱۷ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری دراستان فارس صادر شده است.

قاسمی گفت: مجموعا۱۱۳ موافقت اصولی و مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری با حجم ۶۵ هزار میلیارد ریال دراستان صادر شده است.

وی افزود: افراد متقاضی سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد تأسیسات گردشگری، فرصت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف استان را معرفی کرده و آنان را برای ایجاد و احداث تأسیسات اقامتی و پذیرایی نظیر هتل، دهکده سلامت، احیای خانه‌های تاریخی به منظور استفاده گردشگری، منطقه نمونه گردشگری و مواردی است که این اداره کل از آمادگی کامل برای هدایت، حمایت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: هریک از این مناطق نمونه گردشگری فارس دارای ویژگی‌ها وتوانمندی‌های منحصر بفردی است و سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند علاوه بر توسعه و رونق گردشگری در منطقه منابع در آمدی و اشتغال زایی و سیعی به شمار آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود