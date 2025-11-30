صدور ۱۱۳ مجوز گردشگری با سرمایه گذاری ۶۵ هزار میلیاردی در فارس

به گزارش ایلنا، عبدالمهدی قاسمی گفت: استان فارس زمینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری دارا می‌باشد و سرمایه‌گذاران گردشگری درخصوص سرمایه‌گذاری دراین حوزه رغبت از خود نشان می‌دهند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری و صنایع دستی استان فارس از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاپایان شهریور ماه، تعداد ۹۶ موافقت اصولی و ۱۷ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری دراستان فارس صادر شده است.

قاسمی گفت: مجموعا۱۱۳ موافقت اصولی و مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری با حجم ۶۵ هزار میلیارد ریال دراستان صادر شده است.

وی افزود: افراد متقاضی سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد تأسیسات گردشگری، فرصت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف استان را معرفی کرده و آنان را برای ایجاد و احداث تأسیسات اقامتی و پذیرایی نظیر هتل، دهکده سلامت، احیای خانه‌های تاریخی به منظور استفاده گردشگری، منطقه نمونه گردشگری و مواردی است که این اداره کل از آمادگی کامل برای هدایت، حمایت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: هریک از این مناطق نمونه گردشگری فارس دارای ویژگی‌ها وتوانمندی‌های منحصر بفردی است و سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند علاوه بر توسعه و رونق گردشگری در منطقه منابع در آمدی و اشتغال زایی و سیعی به شمار آید.

