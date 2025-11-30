تولید ٢٠ هزار تن «به» در فارس

‌به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی فرد با بیان اینکه سطح باغ‌های بارور در استان فارس بیش از یک هزار و ٨٠٠ هکتار است، تصریح کرد: برداشت «به» از اواخر شهریورماه در شهرستان فسا آغاز شد و در آبان ماه در سرچهان پایان یافت.

به گفته وی، استان فارس با دارا بودن ١٦درصد سطح باغ‌های «به» کشور و تولید حدود ١٩ درصد از «به» کشور، حائز رتبه سوم است.

‌زمانی فرد اظهار کرد: شهرستان‌های نی ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم بید و سپیدان به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید «به» را در بین شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول بیان کرد: «به» علاوه بر مصرف در شهرستان‌های استان، به استان‌های همجوار و استان تهران نیز صادر می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سال‌های اخیر، توسعه باغ‌های «به» با استفاده از پایه‌های رویشی کوئینز و ارقام بازارپسند و پربار در دستورکار این سازمان قرار‌گرفته است.



