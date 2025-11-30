خبرگزاری کار ایران
دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی «تا ثریا»:

برگزاری رویداد ملی «تا ثریا» برای اتصال کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به صنایع کشور

برگزاری رویداد ملی «تا ثریا» برای اتصال کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به صنایع کشور
کد خبر : 1720913
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد «تا ثریا» از برگزاری این رویداد برای اتصال کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به صنایع و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد و تأکید کرد که هدف آن ایجاد شبکه‌سازی و حل چالش‌های اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیام نائینی صبح یک‌شنبه در نشست خبری رویداد ملی «تا ثریا» گفت: هدف این رویداد نه همایش و جشنواره، بلکه تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان از طریق اتصال کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به صنایع کشور است.

وی با اشاره به اهمیت تحول در اقتصاد کشور، افزود: رویداد ملی «تا ثریا» به دنبال ایجاد یک شبکه‌سازی منظم و منسجم برای انجام تراکنش‌های اقتصادی است که بتواند صنعت و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را به یکدیگر متصل کند. این رویداد در راستای تحقق اقتصاد دانشگاهی و بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، به‌ویژه با توجه به دستور مستقیم ایشان در خصوص ضرورت عدم موازی‌کاری با معاونت علمی، صندوق نوآوری و پارک‌های علم و فناوری.

آمایش سرزمینی و نقش استان‌ها در رویداد ملی

دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد «تا ثریا» به موضوع آمایش سرزمینی اشاره کرد و گفت: این رویداد به‌طور خاص بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر استان طراحی‌شده است. استان مازندران به‌عنوان میزبان این رویداد انتخاب‌شده است، چراکه این استان دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

 نائینی یادآور شد: پیش‌ازاین در استان‌های مختلف کشور ازجمله چهارمحال و بختیاری، فارس و مازندران، رویدادهایی با تمرکز بر صنایع خاص برگزارشده است.

وی تأکید کرد: هر استان با توجه به مزیت‌های رقابتی خود می‌تواند نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند.

حضور فعال صنعتگران و فناوران در رویداد

دبیر شورای سیاست‌گذاری این رویداد اظهار داشت: هدف اصلی رویداد ملی «تا ثریا» اتصال مستقیم صنعتگران و فناوران است و در این راستا از ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پژوهش برای حضور در رویداد دعوت به‌عمل‌آمده است.

وی افزود: صنعتگران و فناوران می‌توانند در این رویداد به‌صورت چهره به چهره با یکدیگر در ارتباط باشند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

توجه ویژه به صنایع تبدیلی و ارزش‌افزوده صادراتی

نائینی به صنایع تبدیلی و ضرورت ایجاد ارزش‌افزوده در صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: صادرات مواد خام مانند پرتقال هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای ندارد. ما باید به‌جای صادرات محصولات خام، به فرآوری و تولید محصولات باارزش افزوده بالا توجه کنیم. برای مثال، پرتقال باید تبدیل به کنسانتره شود و از آن ده‌ها محصول مختلف صادر شود.

وی افزود: این رویداد فرصتی است تا صنایع تبدیلی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارزش‌افزوده بالاتری از محصولات کشاورزی به دست آورند و از خام‌فروشی پرهیز کنند.

دعوت از تمامی فعالان اقتصادی و فناوران برای مشارکت در رویداد

دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد «تا ثریا»، تأکید کرد: این رویداد به‌صورت ملی برگزار خواهد شد و از تمامی صنعتگران، فناوران و فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌شود تا در این رویداد حضور یابند و در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حل چالش‌های صنعتی کشور مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقد و بررسی وضعیت موجود به‌راحتی امکان‌پذیر است، اما آنچه مهم است، ارائه راهکارهای عملی برای توسعه و پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان است. مسئولیت هر یک از ما است که در جهت حل مشکلات گام برداریم .

انتهای پیام/
