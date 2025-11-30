به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، صبح امروز جمعی از کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در مقابل اداره کار استان همدان با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.

کارکنان حاضر در این تجمع اعلام کردند که سال‌هاست وعده اجرای این طرح داده شده اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

معترضان معتقدند که عدم طبقه‌بندی مشاغل باعث بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا شده و انگیزه کاری آنان را کاهش داده است.

نمایندگان کارکنان تأکید کردند که اجرای این طرح می‌تواند به بهبود شرایط کاری، افزایش رضایت شغلی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی منجر شود.

تجمع‌کنندگان همچنین خواستار توجه فوری وزارت بهداشت و مسئولان اجرایی به مطالبات صنفی خود شدند.

