نماینده قزوین در مجلس:
آبرسانی از سد طالقان سبب بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی قزوین میشود
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: طرح آبرسانی از سد طالقان سه دستاورد بسیار مهم دارد که اولی آن کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی جهت تامین نیاز آب شرب استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایتمدار (آبنوش) صبح امروز در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین با اشاره به اهمیت طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای استان قزوین گفت: این طرح بزرگ استان سه دستاورد بسیار مهم دارد که اولی آن کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی جهت تامین نیاز آب شرب استان است.
وی ادامه داد: دومین دستاورد اجرای طرح آبرسانی تثبیت سهمیه و حق آبه استان قزوین از سد طالقان است و سومین و مهمترین دستاورد این طرح تامین آب شرب گوارا برای مردم استان تا 20 سال آینده از منابع آب سطحی است.
ولایتمدار عنوان داشت: اجرای طرح آبرسانی یک کار جهادی و سقایی است و کاری که خالصانه و برای رفاه و رضایت مردم انجام شود نوعی عبادت محسوب می شود.
نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه تامین منابع مالی برای این طرح بزرگ در سطح کشور بی سابقه بوده بطوریکه یک ابر پروژه با کمترین هزینه از منابع دولتی اجرا و در ادامه به بهره برداری خواهد رسید.
ولایتمدار گفت: طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای استان یک کار اساسی و زیربنایی است که مردم استان می توانند تا سالیان سال از نعمات و مزایای این طرح بهره مند شوند.