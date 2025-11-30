به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایتمدار (آبنوش) صبح امروز در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین با اشاره به اهمیت طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای استان قزوین گفت: این طرح بزرگ استان سه دستاورد بسیار مهم دارد که اولی آن کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی جهت تامین نیاز آب شرب استان است.

وی ادامه داد: دومین دستاورد اجرای طرح آبرسانی تثبیت سهمیه و حق آبه استان قزوین از سد طالقان است و سومین و مهمترین دستاورد این طرح تامین آب شرب گوارا برای مردم استان تا 20 سال آینده از منابع آب سطحی است.

ولایتمدار عنوان داشت: اجرای طرح آبرسانی یک کار جهادی و سقایی است و کاری که خالصانه و برای رفاه و رضایت مردم انجام شود نوعی عبادت محسوب می شود.

نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه تامین منابع مالی برای این طرح بزرگ در سطح کشور بی سابقه بوده بطوریکه یک ابر پروژه با کمترین هزینه از منابع دولتی اجرا و در ادامه به بهره برداری خواهد رسید.

ولایتمدار گفت: طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای استان یک کار اساسی و زیربنایی است که مردم استان می توانند تا سالیان سال از نعمات و مزایای این طرح بهره مند شوند.

