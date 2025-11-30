خبرگزاری کار ایران
دستور فوری دادستان هندیجان برای ایمن‌سازی محور هندیجان–ماهشهر

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان با اشاره به افزایش تصادفات در محور هندیجان به ماهشهر، دستور بررسی فوری نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدام‌های ایمنی با نظارت پلیس‌راه را صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سجاد احمدی، دادستان عمومی و انقلاب هندیجان، با اشاره به وقوع تصادفات متعدد در محور هندیجان–ماهشهر به‌ویژه در ورودی جاده‌های روستاهای واقع در این مسیر، اعلام کرد که با هدف پیشگیری از حوادث و حفظ حقوق عمومی، دستور اقدام فوری صادر شده است.

او بیان کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف است در اسرع وقت بررسی میدانی محور، شناسایی دقیق نقاط پرحادثه، نصب علائم هشداردهنده، ایمن‌سازی مسیر، اصلاح هندسی بخش‌های خطرناک و اجرای تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد.

احمدی تأکید کرد که این اقدامات باید تحت نظارت پلیس‌راه و با هماهنگی نیروهای انتظامی انجام شود و گزارش کامل اقدامات و نتایج بررسی‌ها ظرف ۱۰ روز به دادستانی ارائه شود.

 

