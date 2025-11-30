خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داداش پور سرپرست جدید اداره کل شیلات گیلان شد

داداش پور سرپرست جدید اداره کل شیلات گیلان شد
کد خبر : 1720772
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی «علی اصغر داداش پور» به عنوان سرپرست اداره کل شیلات گیلان معرفی شد.

به گزارش ایلنا از بندر انزلی، با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات علی‌اصغر داداش‌پور به سمت سرپرست اداره کل شیلات گیلان منصوب شد.

در حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تبریک به مهندس علی اصغر داداش‌پور، از تلاش‌های ارزنده مهندس کوروش خلیلی در طول تصدی مسئولیت قدردانی شد.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و ریاست مرکز توسعه نوغانداری گیلان از جمله مسئولیت‌های علی اصغر داداش پور است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود