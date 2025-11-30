داداش پور سرپرست جدید اداره کل شیلات گیلان شد
با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی «علی اصغر داداش پور» به عنوان سرپرست اداره کل شیلات گیلان معرفی شد.
به گزارش ایلنا از بندر انزلی، با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات علیاصغر داداشپور به سمت سرپرست اداره کل شیلات گیلان منصوب شد.
در حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تبریک به مهندس علی اصغر داداشپور، از تلاشهای ارزنده مهندس کوروش خلیلی در طول تصدی مسئولیت قدردانی شد.
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و ریاست مرکز توسعه نوغانداری گیلان از جمله مسئولیتهای علی اصغر داداش پور است.