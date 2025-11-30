سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مطرح کرد؛
ضرورت تغییر الگوی کشت برای عبور از بحران کمآبی/ادامه روشهای گذشته ممکن نیست
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کشاورزان و متولیان بخش کشاورزی باید باور کنند که با وضعیت کنونی منابع آب، ادامه روشهای گذشته ممکن نیست، حرکت به سمت کشتهای کمآببر، انتخاب نیست بلکه یک الزام است.
وی در بازدید از مزارع زعفران کشت شده توسط زنان روستای محمد آباد، اظهار کرد: با توجه به شرایط بارندگی، کاهش ذخایر آبی و نبود آب پشت سد درودزن، «تغییر الگوی کشت» یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
بهجت حقیقی با تقدیر از اقدام ارزشمند زنان روستایی، ابراز کرد: کشت زعفران بهعنوان گیاهی کمآببر، با ارزش افزوده بالا و قابلیت صادرات، نمونه موفق تغییر الگوی کشت است.
این مقام مسئول با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی برای اجرای الگوی کشت، افزود: این مسیر باید با همکاری بیشتر کشاورزان و حمایت سازمان ادامه یابد و در این راستا نقش مشارکتی کشاورزان حائز اهمیت است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه سازمان، فراهمکردن بستر مناسب برای کشتهای جایگزین، حمایت فنی و تأمین سرمایه در گردش کشاورزانی است که به سمت الگوی جدید حرکت میکنند. بیان کرد: اما نقش کشاورزان در بازاریابی، عرضه مستقیم محصول و افزایش بهرهوری بسیار تعیینکننده است.
بهجتحقیقی؛ از واحدهای پرورش مرغ بومی در روستای اسماعیلآباد از توابع شهرستان مرودشت نیز بازدید کرد.
به گفته وی؛ این روستا با ۲۰۰ خانوار و جمعیت ۷۵۰ نفر، امروز بهعنوان یک الگوی موفق «تغییر الگوی معیشت» در استان شناخته میشود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در روستای اسماعیل آباد، ۱۵ واحد بزرگ پرورش مرغ بومی با ظرفیت ۱۰ هزار قطعهای و ۱۰۰ واحد کوچک یک تا دو هزار قطعهای فعال است، اظهار کرد: مرغ های بومی پرورش یافته در این روستا، علاوه بر فارس، به استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان و یاسوج نیز ارسال میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اکثر اهالی روستای اسماعیل آباد به طور مستقیم در حوزه پرورش مرغ مشغول به کار هستند، اضافه کرد: نتیجه آن ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و مهاجرت معکوس بوده است.
بهجت حقیقی اظهار کرد: حمایت از روستاهایی که در مدیریت آب همکاری و الگوی معیشتی خود را متناسب با شرایط اقلیمی تغییر دادهاند، در اولویت قرار دارد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: آینده کشاورزی فارس در گرو «تغییر الگوی کشت»، «مصرف بهینه آب» و«تقویت معیشتهای جایگزین» است؛ مسیری که امروز در روستای محمدآباد با کشت زعفران و در روستای اسماعیلآباد با پرورش مرغ بومی بهصورت عملی و موفق در حال اجرا می باشد.