حادثه رانندگی در خلخال پنج کشته و دو مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، سید اکبر عظیمی شامگاه شنبه اظهار کرد: طبق اطلاعات واصله، حادثه دلخراش رانندگی امشب حوالی روستای مجره از توابع بخش مرکزی در مسیر جاده خلخال به شاهرود رخ داده است.

وی افزود: کامیون، حامل ماسه بوده و بر اثر برخورد با سواری، چهار نفر از سرنشینان سواری در دم جان باخته اند و سه نفر مجروح به بیمارستان خلخال منتقل شدند و متاسفانه یکی از آنها به علت شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

مدیر داخلی بیمارستان امام (ره) خلخال گفت: حال دو مصدوم حادثه وخیم است و تا لحظاتی دیگر برای ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی استان اردبیل اعزام خواهند شد.

پلیس راه اعلام کرد: علت حادثه در دست بررسی است و بعد از بررسی دقیق اعلام نظر خواهد شد.

خلخال در جنوب استان اردبیل واقع شده است.

