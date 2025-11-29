خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خبر داد:

زخمی شدن و آسیب‌دیدگی 3 محیط‌بان کردستان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز
کد خبر : 1720665
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان گفت: 3 نفر از محیط‌بانان این استان با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان کامیاران کردستان درگیر شده و در فرایند این درگیری زخمی شدند. در این درگیری یکی از محیط‌بانان از ناحیه سر به شدت مجروح شد و 2 محیط‌بان دیگر نیز از ناحیه کمر و پا دچار آسیب شدند.

به گزارش ایلنا، فرزاد زندی به فرایند امدادرسانی به محیط‌بانان مجروح و آسیب‌دیده این درگیری اشاره داشته و در این رابطه افزود: با تلاش نیروهای یگان، محیط‌بان مجروح پس از حدود 2 ساعت از ارتفاعات به پایین منتقل و سپس به بیمارستان کامیاران اعزام شد. این محیط‌بان هم‌اکنون تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات به دست آمده، 8 شکارچی غیرمجاز به منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان کامیاران وارد شده و اقدام به شکار کرده بودند. با توجه به شرایط این منطقه و برای جلوگیری از هرگونه تنش، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان کردستان در نقاط مختلف منطقه کمین‌گذاری کردند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان به چگونگی وقوع این درگیری اشاره کرده و اظهار داشت: محیط‌بانان در جریان گشت شبانه و با وجود نبود ارتباط موبایل و بی‌سیم، با 3 نفر از شکارچیان مسلح مواجه شدند و پس از دستور ایست، متخلفان با تهدید به استفاده از اسلحه و پرتاب سنگ با مأموران درگیر شدند.

زندی با بیان اینکه در این درگیری از شکارچیان مقادیری مهمات جنگی و تجهیزات شکار کشف و ضبط شد، تصریح کرد: محیط‌بانان این منطقه حفاظت‌شده موفق شدند کوله‌پشتی یکی از شکارچیان را به دست آورند که داخل آن 48 فشنگ جنگی، دوربین مخصوص نصب روی اسلحه و چراغ‌قوه کشف و ضبط شد.

وی به شناسایی شکارچیان غیرمجاز متخلف این درگیری اشاره کرده و در این این خصوص بیان داشت: تاکنون تعدادی از شکارچیان غیرمجاز این درگیری شناسایی شده‌اند و مراحل قضایی پرونده مذکور در حال پیگیری است. همچنین تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این تخلف ادامه دارد.

