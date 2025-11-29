خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

ناپایداری هوای استان کردستان از روز یکشنبه 9 آذر ماه

ناپایداری هوای استان کردستان از روز یکشنبه 9 آذر ماه
کد خبر : 1720660
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان به ناپایداری هوای این استان در روزهای پیش روی هفته جاری اشاره کرده و در این خصوص گفت: بر اساس پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی با ورود یک سامانه بارشی به کردستان، هوای استان از عصر یکشنبه 9 آذر ماه ناپایدار می‌شود.

به گزارش ایلنا، روناک حسینی افزود: طبق بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی از امروز شنبه 8 آذر ماه وضعیت جوی استان کردستان پایدار بوده و این وضعیت تا ظهر فردا یکشنبه 9 آذر ماه ادامه دارد. در این بازه زمانی در پاره‌ای از نقاط کردستان مه و غبار صبحگاهی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: از عصر یکشنبه 9 آذر ماه تا اواخر وقت روز دوشنبه 10 آذر ماه هوای استان کردستان همراه با عبور امواجی از سطوح میانی جو، ناپایدار خواهد بود. این ناپایداری در برخی نقاط این استان به خصوص نیمه غربی سبب بارش پراکنده باران، مه و کاهش دید، وزش باد و در ارتفاعات نیز احتمال رخداد رگبار برف خواهد شد.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان به وضعیت هوا در روزهای هفته جاری اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: هوای این استان در روزهای سه‌شنبه 11 آذر ماه و چهارشنبه 12 آذر ماه نسبتاً پایدار خواهد بود. از لحاظ دما در بازه زمانی 2 روز آینده دماهای شبانه و صبحگاهی حدودی 3 تا 5 درجه افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود