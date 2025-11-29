کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان خبر داد:
ناپایداری هوای استان کردستان از روز یکشنبه 9 آذر ماه
کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان کردستان به ناپایداری هوای این استان در روزهای پیش روی هفته جاری اشاره کرده و در این خصوص گفت: بر اساس پیشبینی نقشههای هواشناسی با ورود یک سامانه بارشی به کردستان، هوای استان از عصر یکشنبه 9 آذر ماه ناپایدار میشود.
به گزارش ایلنا، روناک حسینی افزود: طبق بررسی آخرین نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی از امروز شنبه 8 آذر ماه وضعیت جوی استان کردستان پایدار بوده و این وضعیت تا ظهر فردا یکشنبه 9 آذر ماه ادامه دارد. در این بازه زمانی در پارهای از نقاط کردستان مه و غبار صبحگاهی ایجاد میشود.
وی ادامه داد: از عصر یکشنبه 9 آذر ماه تا اواخر وقت روز دوشنبه 10 آذر ماه هوای استان کردستان همراه با عبور امواجی از سطوح میانی جو، ناپایدار خواهد بود. این ناپایداری در برخی نقاط این استان به خصوص نیمه غربی سبب بارش پراکنده باران، مه و کاهش دید، وزش باد و در ارتفاعات نیز احتمال رخداد رگبار برف خواهد شد.
کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان کردستان به وضعیت هوا در روزهای هفته جاری اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: هوای این استان در روزهای سهشنبه 11 آذر ماه و چهارشنبه 12 آذر ماه نسبتاً پایدار خواهد بود. از لحاظ دما در بازه زمانی 2 روز آینده دماهای شبانه و صبحگاهی حدودی 3 تا 5 درجه افزایش مییابد.