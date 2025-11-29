دستگیری شکارچیان غیرمجاز کبک در شهرستان طارم
فرمانده یگان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طارم گفت: مأموران این یگان در فرایند گشتزنی و کنترل در منطقه شکار ممنوع خرمنهسر ارتفاعات ییلاقی دهبهار این شهرستان، 2 نفر شکارچی متخلف غیرمجاز را حین شکار کبک مشاهده و دستگیر کردند. از متخلفان لاشه 11 قطعه کبک شکار شده کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا، سید سعید موسوی افزود: مأموران یگان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طارم به صورت شبانهروزی در حال گشت و کنترل منطقه در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند. متخلفان دستگیر شده که از افراد بومی منطقه هستند، پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان طارم معرفی خواهند شد.
وی از زحمات مأموران یگان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طارم قدردانی کرده و در این خصوص ادامه داد: از تمامی دوستداران محیطزیست درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیستمحیطی مراتب را به اداره اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوعات گزارش شده رسیدگی شود.
فرمانده یگان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طارم اظهار داشت: استان زنجان دارای 7 منطقه حفاظت شده سرخآباد، انگوران، فیله خاصه، پناهگاه حیاتوحش انگوران، منطقه شکار ممنوع خرمنهسر، منطقه شکار ممنوع فیلهخاصه، منطقه شکار ممنوع خراسانلو بوده و گونهها و جانواران کمنظیری را در خود جای داده است.
موسوی تصریح کرد: حیاتوحش استان زنجان از وجود 6 گونه جانوری پستاندار کمیاب و نادر بهرهمند است. در حیاتوحش این استان گونههای متعددی از جمله پلنگ، سیاهگوش، گربه وحشی، کل و بز وحشی با نام پاژن، قوچ و میش ارمنی و آهو در زیستگاههای مختلف استان زنجان زیست میکنند.
وی بیان داشت: همچنین حیاتوحش استان زنجان از وجود رودک، کفتار، گرگ، شغال، گراز و خرس قهوهای و انواع پرندگان شکاری و غیرشکاری نیز بهرهمند است و شکار کردن آنها جریمههای قانونی خاص خود را دارد. وجود 3 عامل مهم زیستگاه، امنیت و تغذیه، موجب ماندگاری حیاتوحش در این مناطق میشود.