فردا نهم آذر ماه؛
مدارس ۶ شهرستان آذربایجان شرقی غیرحضوری شد
کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی عصر امروز تشکیل جلسه داد که بر اساس آن مدارس ۶ شهرستان استان در سامانه «شاد» و به صورت مجازی خواهد بود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جزییات مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان به این شرح است: مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستانهای تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجب شیر، شبستر مراکز پیشدبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار میشوند.
در شهرستان.های مراغه، مرند، ملکان، لیلان پیشدبستانیها تعطیل و مدارس دایر خواهد شد. فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند. مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز یکشنبه تداوم خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند.
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
کاهش غلظت آلایندهها از دوشنبه در آذربایجان شرقی
در همین حال کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نیز اعلام کرد: شرایط پایدار جوی و انباشت آلایندهها تا پایان یکشنبه ۹ آذر ادامه خواهد داشت.
مرتضی نریمانی ادامه داد: با آغاز فعالیت سامانه بارشی از دوشنبه به تدریج از شدت آلودگی کاسته میشود.
وی افزود: از ظهر یکشنبه با نفوذ و فعالیت تدریجی یک سامانه نسبتاً ضعیف، افزایش ابر، وزش باد بهویژه طی روزهای دوشنبه و سهشنبه و در برخی نواحی بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف انتظار میرود. با ورود این سامانه، غلظت آلایندههای جوی بهتدریج و نسبی کاهش خواهد یافت.
نریمانی ادامه داد: از روز چهارشنبه ۱۲ آذر با خروج سامانه بارشی، بار دیگر جوی پایدار در سطح استان حاکم میشود.
وی گفت: دمای فعلی تبریز ۹ درجه بالای صفر بوده است که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است. در شبانهروز گذشته، میانه با ۱۶ درجه بالای صفر گرمترین و ورزقان با ۹ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودهاند.