رئیس پلیس فتا استان خبر داد:
گرفتار شدن کلاهبردار اینترنتی در دام پلیس استان خراسان جنوبی
رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی با بیان اینکه فردی با ترفند فروش خودرو تصادفی در سایت دیوار، 4 میلیارد و 200 میلیون ریال از شهروندی کلاهبرداری کرد، گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا یکی از شهرستانها مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام داشته که مدتی پیش در سایت دیوار فردی 2 خودروی تصادفی را آگهی کرده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ قدرت الوانی افزود: این فرد در شکوائیه خود عنوان کرده است از آنجا که قیمت این خودروها مناسب بود، خودروها را به صورت اینترنتی خریداری کرده و 4 میلیارد و 200 میلیون ریال به حساب فرد آگهیدهنده واریز کرده است، اما پس از مدتی نامبرده دیگر پاسخگو نبوده است.
وی ادامه داد: به منظور رسیدگی به شکایت این شهروند آسیبدیده و احقاق حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد. متهم که در خارج از استان خراسان جنوبی زندگی میکرد، شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی به روند رسیدگی به این پرونده کلاهبرداری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با هماهنگی مرجع قضائی وجه مذکور به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده متهم این کلاهبرداری نیز برای سیر مراحل قضائی به دادسرای خراسان جنوبی ارسال شده است.
سرهنگ الوانی تصریح کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی به این نکته توجه کنند که دریافت بیعانه کلید واژه بسیاری از کلاهبرداریهای اینترنتی است. لذا شهروندان پیش از رویت کالا به هیچ عنوان، هیچگونه مبالغی را تحت عنوان بیعانه به حساب افراد ناشناس در فضای مجازی واریز نکنند.
وی بیان داشت: از شهروندان درخواست میشود هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای تلفن همراه مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.