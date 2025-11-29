به گزارش ایلنا، مصطفی حاجی‌رضایی افزود: پیرو اعلام مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر آب‌گرفتگی موتور یک لنج باری در 6 مایلی کانال بوشهر، شناور هادی 6 برای امدادرسانی سرنشینان این لنج باری به منطقه اعزام شد.

وی به فرایند ورود لنج باری به کانال و امدادرسانی به آن اشاره کرده و ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده، لنج باری اجازه ورود به کانال را دریافت کرد و عملیات امدادرسانی با همراهی شناور هادی 6 و وضعیت آماده‌باش شناورهای آناهیتا و احسان انجام شد.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: با پهلو گرفتن ایمن موتورلنج باری در اسکله 7، عملیات نجات 5 سرنشین لنج باری با موفقیت پایان یافت. دریانوردان در صورت مواجهه با شرایط اضطرار دریایی باید با سامانه تلفنی 1550 تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/